Вслед за женским в белорусских Раубичах состоится мужской спринт в рамках восьмого этапа Кубка IBU. Участниками от России станут Дмитрий Иванов, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов и Антон Бабиков. Прямую трансляцию спринта можно посмотреть на «Спортбоксе».

Напомним, Бабиков начинал сезон на Кубке мира, однако потом был исключен из команды и отправлен на внутренние старты. Он выиграл две подряд гонки в Кирово-Чепецке: сначала он стал лучшим в спринте, затем — в суперпасьюте. Однако руководство СБР так и не взяло его на чемпионат мира в Антхольце.

Стрельцов, участвуя в сингл-миксте на прошедшем чемпионате Европы вместе с Евгенией Павловой, на трассе выронил обойму, что стоило российской команде как минимум бронзовой медали.

Ранее в Раубичах прошел женский спринт, по итогам которого лучшей из россиянок стала Валерия Васнецова, занявшая 10-е место.