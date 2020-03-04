Шведская биатлонистка Элизабет Хёгберг выиграла спринт, состоявшийся сегодня в рамках восьмого этапа Кубка IBU в белорусских Раубичах. Лучшей из россиянок стала Валерия Васнецова, занявшая итоговое десятое место.

Серебро досталось немке Штефани Шерер, бронза — норвежке Осне Скреде.

Васнецова допустила на дистанции один промах и проиграла лидеру минуту и 15 секунд. В топ-15 также вошли Екатерина Глазырина (12), Анастасия Поршнева (13) и Полина Шевнина (14). Виктория Сливко заняла 28 место, допустив четыре промаха.

Впереди мужской спринт, в котором от России выступят Дмитрий Иванов, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов и Антон Бабиков.