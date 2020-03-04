Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей считает, что марафон в норвежском Холменколлене стоит исключить из календаря Кубка мира. По его мнению, в марафоне участвует слишком много норвежцев, что отталкивает от заявочной кампании представителей других стран.

По данным vg.no, марафон этого года, который пройдет 8 марта, может быть практически безлюдным.

«Мы должны что-то сделать, так продолжаться не может. Иностранные спортсмены выбирают другие соревнования, где могут добиться хороших результатов», — возмутился Пьер Миньерей.

На трассе в Холменколлене не будет ни одного француза и всего три финна.

Сегодня в Коннеруде состоится спринтерский этап по лыжным гонкам. Туда он был перенесен из Драммена в связи с отсутствием снега. Кроме того, проведение этапа было под угрозой в связи с опасностью эпидемии коронавируса.