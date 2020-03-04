«Зенит» проводит уже третий матч при новом тренере Паскуале, но результат пока все тот же, что и у Плазы. Три поражения (шестое подряд) и безоговорочное последнее место в Евролиге.

«Зенит» как проигрывал ключевые отрезки матча, так и проигрывает. Как промахивается в нужный момент, так и продолжает промахиваться. Проблемы «Зенита» явно кроются за пределами тренерской мысли, которая готовит тактику и стратегию на матч, но все равно не может повлиять на действия игроков.

Хотя матч с ЦСКА получился неплохим. Особенно ударным вышел отрезок в первые минуты — три уверенно забитых трехочковых подряд, 11-2 и вынужденный там-аут от Итудиса.

Потом, правда, все вернулась на круги своя — «Зенит» даже по архетипу этого сезона умудрился проиграть первую четверть — глупо загубил свою атаку, а затем получил дальнее попадание с сиреной от Джеймса. ЦСКА без особых усилий вырвался вперед, после чего «Зенит» лишь догонял, изредка приближаясь на расстояние точного броска.

Но именно когда нужно было этот бросок совершить — он неизменно шел мимо цели. Такое регулярно происходило с «Зенитом» и при Плазе. Команда никому не уступала вчистую, со всеми искала и ловила шансы, но ловля и поиск практически всегда заканчивались ничем.

Неужели при Паскуале ничего не поменялось? Баскетбольные специалисты, конечно, расскажут. Что «Зенит» стал намного быстрее бежать в атаку — теперь игра исторически подходит стилю «Зенита», который на протяжении четырех лет оставался таким при тренере Карасеве. Что стал намного свободнее в атакующих придумках Остин Холлинз — самый индивидуально сильный игрок зенитовского нападения. Что меньше команда стала задействовать в посте Густаво Айона, а Тим Абромайтис стал получать больше мяча в атаке.

Но принципиально другим «Зенит» пока не стал. Тяжелый график встреч не оставляет много маневров для работы над игровым ликом. «Зенит» вынужден познавать баскетбол по Паскуалю через матчи.

Таковых сейчас будет достаточно. Уже в четверг «Зенит» играет с «Жальгирисом» — тем самым, который обыгрывала на выезде еще команда Плазы и который сейчас замыкает восьмерку плей-офф. Учитывая, как туго «Зенит» играет дома, встреча ожидается тяжелейшей.

Но, пожалуй, более важный матч для «Зенита» пройдет 8 марта. Одержать победу в Красноярске над «Енисеем» очень нужно для турнирных раскладов в Единой лиге ВТБ. У обоих команд одинаковые показатели в таблице и вместе с «Астаной» и «Нижним Новгородом они делят места с 6-е по 9-е. А в плей-офф, мимо которого «Зенит» ни разу в жизни не пролетал, попадают только восемь клубов.

И если в Евролиге «Зенит» уже, очевидно, никуда не попадает, то в Единой лиге ВТБ, по которой и будут мерить этот сезон, все расклады решаются прямо сейчас. Учитывая календарь, где «Зениту» предстоит играть со всеми конкурентами, шансы у команды Паскуаля неплохие. Но из-под кольца тоже нужно еще забить, с чем в этом сезоне имеются проблемы.