«Зенит» сыграет четвертьфинальный матч Кубка России с «Ахматом» в лазурной форме, вратарь будет в желтом. Хозяева выйдут на поле в бело-зеленых футболках, вратарь — в красном.

«На матче ожидается до 20 тысяч зрителей, сине-бело-голубых поддержат до 300 болельщиков», — говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».

Главным судьей игры назначен Николай Волошин. Также на матче, который начнется в 18:00 мск, будет работать бригада арбитров VAR, главный видеоарбитр — Сергей Карасев (Москва), его помощник – Игорь Демешко (Химки).

Под вопросом участие в матче Артема Дзюбы, который после небольшой травмы тренируется по индивидуальной программе.

Последний раз команды встречались в шестом туре РПЛ. Матч, закончившийся вничью, оказался очень скандальным. Судейством был недоволен даже всегда уравновешенный тренер Сергей Семак, назвавший в итоге арбитров козлами и дисквалифицированный за это на два матча.