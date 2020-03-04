Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук рассказал о первых впечатлениях после перехода в новый для себя клуб.

«Много нового на тренировках, в играх, масса деталей. Но ребята, тренеры, болельщики очень тепло ко мне относятся. Есть масса мелочей, которые надо освоить. Хочу забить. Завтра буду очень стараться», — цитирует Ковальчука пресс-служба НХЛ.

Сегодня ночью «Вашингтон» играет с «Филадельфией Флайерз».

Напомним, 2 марта «Вашингтон Кэпиталс» обыграл на выезде «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. В одной из шайб Овечкина поучаствовал Илья Ковальчук, заработавший первое очко в новой команде. В России уже шутят, что Ковальчук приехал в «Вашингтон», чтобы тащить русскую пятерку в полном составе (Самсонов, Орлов, Кузнецов, Овечкин, Ковальчук) на чемпионат мира.