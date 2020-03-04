Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев заявил, что всегда предпочитает отдать пас, нежели бить самому, за что получает критику от тренерского штаба.

«Критикует всегда тренерский штаб, что здесь, что в сборной: «Почему не бьешь?» Но всегда пытаюсь до максимума отдать. Наверное, таким родился, что постоянно хочу помочь», — рассказал Оздоев «Матч ТВ».

Магомед Оздоев выступает в составе «Зенита» с 2018 года. Ранее он рассказал, что считает завершающийся год лучшим в своей карьере, поскольку стал чемпионом России вместе с лучшим клубом страны.

«Зенит» на данный момент является единоличным лидером чемпионата России и едва ли позволит соперникам себя догнать в оставшихся турах.