Чем дальше «Зенит» заходит по Кубку России, тем ответственнее тренерский штаб петербургского клуба подходит к выбору состава. Матч против «Ахмата» не менее, а то и более важный, чем предыдущая встреча чемпионата против «Локомотива» и идущая следом против «Уфы». После вылета из еврокубков «Зенит» будет делать все, чтобы побороться за трофей и сделать дубль, победив и в чемпионате, и в кубке.

Следовательно, ни о какой ротации речи быть не может, тем более, что игроки только начинают сезон и еще не устали. Но изменения все равно вероятны. В матче с «Ахматом», скорее всего, не сыграет с первых минут Дзюба, а значит у Семака снова проблемы с тем, чтобы вписаться в лимит на легионеров, который присутствует и в Кубке России.

В воротах может появится Михаил Кержаков, который уступил место Луневу в матче с «Локомотивом». Кержакову могут доверить все матчи Кубка страны. Когда-то так играла «Барселона»: Браво находился в воротах в матчах чемпионата, а Тер Штеген — во всех остальных играх. Есть мизерный шанс и у Васютина — тот стоял в предыдущем раунде с «Томью», а сегодня у него день рождения.

В обороне справа может появиться Игорь Смольников — их разница с Караваевым не слишком сильна, а Игорь все же свежее. В центре обороны без изменений — пара Иванович-Ракицкий. А вот на левом фланге из-за лимита Семак может выбрать Жиркова, оставив в запасе Дугласа Сантоса.

В центре полузащиты изменения вряд ли будут — привычная пара Барриос-Оздоев займет середину поля. На правом краю атаки сыграет Малком — бразильцу сейчас нужно получать как можно больше игровой практики. На противоположном краю снова возможен выход Сутормина или же Олега Шатова, если тот восстановился после травмы.

В центре нападения пару Азмуну, скорее всего, составит Дриусси, но существует вариант, что игровую практику получит Ригони.

Состав «Зенита» в матче с «Ахматом» (версия Nevasport): Кержаков — Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков — Барриос, Оздоев — Малком, Сутормин — Ригони, Азмун