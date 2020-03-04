Пресс-служба РФС официально объявила, что четвертьфинальный матч Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесен. Это связано с неготовностью поля на футбольной арене в Ярославе.

Встреча должна была пройти сегодня, 4 ноября. Теперь она состоится в другой день. Точное место и дата проведения поединку определятся позднее.

Ранее пресс-служба «Урала» выложила фотографии, на которых состояние поля стадиона «Шинник» не отвечало качеству. На определённых участках поля не было газона. Его заменял песок.

Ранее «Шинник» сумел пройти в четвертьфинал сквозь серию пенальти. Сначала был обыгран дома «Сочи», а затем в гостях «Нижний Новгород».