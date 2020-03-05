«Зенит» проведет матч очередного тура Евролиги. На своем паркете подопечные Хави Паскуаля сразятся с литовским «Жальгирисом». Встреча состоится сегодня, в чертверг, 5 марта в «Сибур Арене». Начало игры в 20.00.

У «Зенита» шесть поражений подряд в главном турнире Старого света. Три последних встреча зенитовцы проиграли уже под руководством нового главного тренера Хави Паскуаля. В последнем матче «Зенит» уступил в москве ЦСКА «минус восемь». Сейчас петербуржцы замыкают таблицу Евролиги с семью победами.

«Жальгирис» находится на восьмом месте, литовцы выправили свое положение по сравнению с началом розыгрыша. У «Жальгириса» 12 побед и 15 поражений. В матче первого круга «Зенита», тогда еще под руководством Джоана Плазы, одержал победу в овертайме со счетом 82:70.