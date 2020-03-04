Британский боксер Тайсон Фьюри в эфире телевизионного шоу This Morning рассказал, что близок к завершению карьеры. Боксеру осталось провести два боя.

31-летний спортсмен в июле в третий раз сразится с американцем Деонтеем Уайлдером, после чего может выйти в ринг против соотечественника Энтони Джошуа.

По словам Фьюри, после этих двух боев настенте время серьезно задуматься о том, что делать дальше.

Сколько можно держаться? Я не проигрываю уже в 31 поединке, моя профессиональная карьера длится 12 лет. Я уже стал неоспоримым чемпионом мира в тяжелом весе. После победы над Кличко я получил все титулы, так что, думаю, Энтони Джошуа достанется последнее», — подчеркнул Фьюри.

Ранее боксер-тяжеловес одержал победу в поединке-реванше с Деонтеем Уайлдером и стал чемпионом мира по версии организации WBC.