Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден доволен действиями Ильи Ковальчука, несмотря на то, что тот пока не отметился заброшенной шайбой за столичный клуб.

По словам Рирдена, у бывшего игрока СКА есть моменты в каждой игре за новый клуб. Ридден считает, что Ковальчук помог заставить соперника обороняться. Теперь в составе «Вашингтона» появился еще один игрок, за которым сопернику нужно следить.

Он еще прибавит. Пока игрок и команда привыкают друг к другу Это ему поможет. Тут вопрос времени. Беспокойство появилось, если по итогам матчей можно было бы говорить, что его присутствие на льду никак не сказывается на количестве опасных моментов. А он создает угрозу у ворот соперника», — приводит слова Рирдена nhl.com.

Напомним, что в этом сезоне Ковальчук успел поиграть за «Лос-Анджелес» и «Монреаль».