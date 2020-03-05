СКА сыграет третий матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. На этот раз встреча состоится в Подольске. Игра пройдет сегодня, в четверг, на арене «Витязь» и начнется в 19.30.

Предыдущие две встречи состоялись в Петербурге в Ледовом дворце. Во всех поединках побеждал СКА, который теперь ведет в серии со счетом 2-0. В первом матче армейцам удалось разгромить гостей со счетом 6:1 благодаря хет-трику Андрея Кузьменко. Вторая игра вышла упорнее — «Витязь» повел в счете, затем проигрыал 1:4 и сократил отставание до минимального (3:4).

В обоих матчах СКА ударно проводил второй период. Пользуясь атакующей мощью при игре с дальними скамейками, СКА забивал по четыре шайбы.