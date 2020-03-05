На «Стадионе «Арена-Химки» пройдет четвертьфинальная встреча Кубка России между «Химками» и «Торпедо». Обе команды представляют ФНЛ и занимают в лиге третье и второе место соответственно.

По ходу розыгрыша «Торпедо» удалось пройти «Велес» в серии пенальти, обыграть самарский «Крылья Советов» и калининградскую «Балтику». «Химки» преодолели барьер «Авангарда», «Рубина» и «Оренбурга».

Победитель противостояния «Химки»-«Торпедо» в полуфинале Кубка России попадет на лучшего в паре «Шинник»-Урал». Этот матч перенесен на неопределенный срок из-за состояния поля на стадионе в Ярославле.

В параллельных встречах Кубка России сыграют «Спартак» и ЦСКА, а также «Ахмат» и «Зенит». Победитель этих матчей встретится друг с другом в полуфинале.

Финал Кубка России пройдет 13 мая в Екатеринбурге.