Известный телекомментатор, «голос биатлона» Дмитрий Губерниев, комментируя мужскую спринтерскую гонку на Кубке IBU, заговорил и о деле российских биатлонисток, пожизненно отстраненных в связи с допинговым скандалом — Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

«Вообще интересно, где этот Родченков? Жив ли он? Где его усы знаменитые? может, он уже женщина давно?», — задался вопросом Губерниев, комментируя сведения о том, что подписи Родченкова под показаниями российских спортсменок были подделаны.

Российские спортсменки оспаривают в суде санкции Международного олимпийского комитета, согласно которым их пожизненно дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Яна Романова и Екатерина Шумилова выиграли на Играх-2014 серебро в женской эстафетной гонке. Позже их результаты были аннулированы после показаний экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Накануне CAS заявил, что на семи из девяти документов в деле российских биатлонисток подпись Родченкова является поддельной, однако сегодня Родченков подтвердил в Спортивном арбитражном суде (CAS) подлинность своих подписей.