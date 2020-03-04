Ученик Виктории Буцаевой российский фигурист Илья Яблоков представил короткую программу на юниорском чемпионате мира.

В своей программе он справился с заявленным контентом, прыгнув тройной риттбергер, тройной аксель и каскад из тройных лутца и тулупа.

Судьи оценили его выступление в 77,53 балла, и на данный момент он возглавляет турнирную таблицу. Для Яблокова это «сизн бест».

Впереди выступление еще двух россиян — Андрей Мозалев выйдет на лед в пятой разминке — под 26-м номером, Петр Гуменник — выступит в сильнейшей разминке 33-м.