Защитник французского «ПСЖ» Тьяго Силва летом может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне». По информации Mundo Deportivo, 35-летний футболист заинтересован в переходе в испанский клуб.

Соглашение бразильца с «ПСЖ» подходит к концу летом 2020 года и продлено, скорее всего, не будет. Уже сообщалось, что «ПСЖ» не ведет переговоры с Силвой о новом контракте.

Испанцы отмечают, что Тьягу Силву хотят клубы из Катара, Китая, США, но ради «Барсы» бывший защитник московского «Динамо» готов отказаться от этих предложений.

Напомним, что Силва не сыграл за «Динамо» ни одной игры. Футболист заболел малярией вскоре после перехода в команду в 2005 году.