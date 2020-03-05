В эстонском Таллине в рамках юниорского чемпионата мира по фигурному катанию сегодня, 5 марта, состоятся ритм-танец и произвольная программа у спортивных пар.

Ритм-танец и танцевальных пар начнется в 14:15 по московскому времени, пары выйдут на лед для показа произвольной программы в 19:30 по московскому времени.

Отметим, в соревнованиях среди спортивных пар выступят россияне Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева — Валерий Колесов и Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.

В танцах на льду Россию представят Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный, Арина Ушакова — Максим Некрасов, а также Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

Напомним, чемпионат мира среди юниоров будет проходить в Таллине с 2 по 8 марта.