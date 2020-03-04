Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана рассказала о том, как изменился ее супруг после выхода на свободу.

По словам Аланы Мамаевой, ее муж начал думать о себе и стал выдержанным. Она отметила, что если бы футболист не попал в места лишения свободы, их семья могла бы развалиться, а теперь Павел даже перестал ругаться матом. Супруга игрока добавила, что подготовила список претензий к мужу, и он все выслушал, несмотря на то, что Алана не жалела его.

«Именно тогда мне стало понятно, насколько он изменился», — сказала Алана Мамаева, слова которой приводит Donday.

Напомним, Павел Мамаев вышел на свободу по УДО после инцидента, который произошел в октябре 2018-го. По выходу на свободу «Краснодар» расторг с игроком контракт и он перешел в «Ростов» на правах свободного агента.