Норвежский биатлонист Сиверт Баккен взял золото мужского спринта, который состоялся сегодня в рамках восьмого этапа Кубка IBU в белорусских Раубичах.

Вторым стал белорус Максим Воробей, бронза — у соотечественника Баккена Эндре Стрёмсхейма. Лучшим из россиян оказался Василий Томшин. С двумя промахами он отстал от лидера на минуту и восемь секунд, став седьмым.

У Василия Иванова 1 промах и 11 место, Кирилл Стрельцов с двумя промахами занял 17 место. Совершенно неожиданным оказалось выступление Антона Бабикова. Промахнувшись два раза, он оказался только 35-м.

Ранее сегодня прошел женский спринт. Лучшая из россиянок Валерия Васнецова показала только 10-й результат.