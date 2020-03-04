Ответная встреча полуфинала Кубка Италии между «Наполи» и миланским «Интером» перенесена из-за вспышки коронавируса в стране.

Об этом сообщает Football Italia. По информации источника, решение 4 марта огласил префект региона Кампания Марко Валентини.

Игра между неаполитанцами и миланцами должна была пройти завтра, 5 марта, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе.

Отметим, первый матч команд состоялся на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане 12 февраля и закончился победой гостей с минимальным счетом 1:0. Через две недели выяснилось, что в Италии новый коронавирус впервые обнаружили у профессионального футболиста в Серии С. Перед матчем он почувствовал недомогание и повышенную температуру, после чего сам решил изолировать себя от общества. Когда игрок прошел тесты на коронавирус, они дали положительный результат.