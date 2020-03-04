Китайская чемпионка UFC в минимальном весе Чжан Вэйли переживает, что ее будущая соперница, полька Йоанна Йенджейчик, провалит весогонку из-за недавней операции по увеличению груди.

Об этом рассказал журналист Адам Хилл в своем Twitter.

«Чжан Вэйли говорит, что она обеспокоена весогонкой Йоанны Енджейчик из-за её «пластической хирургии»», — написал Хилл.

Чжан Вэйли имела в виду операцию по увеличению груди, которую ее соперница перенесла в 2019 году.

Отметим, Йоанна Йенджейчик уже провела один поединок после этой пластической операции: ей удалось победить представительницу США Мишель Уотерсон, но полячка чудом не провалила взвешивание.

Напомним, главным поединком турнира UFC 248 в Лас-Вегасе 7 марта, где и подерутся Вэйли с Йенджейчик, станет титульный бой в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Йоэлем Ромеро.