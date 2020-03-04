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  • 18:09,  4 марта 2020
Футбол
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Пустовойтова будет работать на игре РПЛ в Международный женский день

Пустовойтова будет работать на игре РПЛ в Международный женский день
Рефери Анастасия Пустовойтова. Фото: официальный сайт УЕФА

Российская девушка-арбитр Анастасия Пустовойтова делегирована на матч Тинькофф российской премьер-лиги.

Об этом сообщает РФС в своем Instagram. Девушка будет работать резервным арбитром на матче 21-го тура между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом».

Отметим, матч «Локомотив» — «Ахмат» пройдет 8 марта — в Международный женский день. Главным арбитром встречи стал Кирилл Левников. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Напомним, осенью 2019 года Анастасия Пустовойтова была включена в список арбитров ПФЛ, а в феврале 2020-го она работала на матче Кубка ФНЛ.

Ранее президент РФС Александр Дюков рассказал о перспективах женского судейства в РПЛ.

Напомним, матче Суперкубка УЕФА работала женская бригада арбитров во главе со Стеффани Фраппар.

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