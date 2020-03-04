Опасность заболеваний щитовидной железы заключается, в первую очередь, в том, что их симптомы часто путают с другими заболеваниями, и проходит немало времени, пока пациент попадает на прием к эндокринологу. Врачи других специализаций отлично знают об этом, поэтому, если симптомы могут быть признаком патологий щитовидки, пациенту сразу назначается ее обследование. Это позволяет выявить заболевание на ранней стадии или полностью исключить проблемы со щитовидкой и сосредоточиться на обследовании других органов и систем, нарушения которых могут давать аналогичную симптоматику.

В щитовидке синтезируются гормоны, которые играют важную роль в регулировании обмена веществ. Нарушения в ее работе приводят к значительным проблемам со здоровьем, поэтому, если врач порекомендовал пройти диагностику щитовидной железы, отказываться от нее не стоит.

Для чего проводят диагностику – рак щитовидки

Причины нарушения нормального функционирования этого органа могут быть самыми разными. К факторам риска относится постоянный стресс, недостаток питания, проживание в местности с неблагоприятной экологической обстановкой. Снижение функции железы проявляется хронической усталостью, выпадением волос, набором веса, депрессиями. Для чрезмерной активности щитовидки характерны такие клинические проявления, как гиперактивность, потеря веса, беспричинная раздражительность.

Одно из самых опасных заболеваний щитовидки – рак. Пациенты с онкологией жалуются на затруднение глотания, увеличение лимфоузлов, которые находятся на шее. Голос становится хриплым. Такие симптомы могут появляться не только при онкологии, а при многих других заболеваниях. Обследование проводится, чтобы поставить точный диагноз и подобрать наиболее эффективную методику лечения. В обследование включает визуальный осмотр, пальпацию, УЗИ и лабораторные исследования. Также дополнительно может быть назначен рентген, КТ, радиологическое исследование, МРТ. Для подтверждения или исключения онкологии проводится биопсия. Все полученные в ходе обследования данные оцениваются врачом в комплексе.

Какие анализы проводят для диагностики щитовидки

Лабораторные исследования крови, направленные на определение количества различных гормонов, являются неотъемлемой частью диагностики щитовидки. Существует большое количество гормонов, уровень которых отражает состояние органа. Какие из них необходимо проверить пациенту, врач определяет в индивидуальном порядке.

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