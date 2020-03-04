Тренерский штаб петербургского «Зенита» назвал состав команды на матч четвертьфинала Кубка России против грозненского «Ахмата».

В воротах сине-бело-голубых сыграет Михаил Кержаков, в защите выйдут Бранислав Иванович, который выполняет роль капитана, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев. В полузащите сыграют Магомед Оздоев, Вильмар Барриос и Александр Ерохин. В нападение главный тренер Сергей Семак выставил Алексея Сутормина, Малкома и Эмилиано Ригони.

Запасные: Андрей Лунев, Александр Васютин, Йордан Осорио, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Данила Прохин, Леон Мусаев, Далер Кузяев, Даниил Шамкин, Олег Шатов.

Напомним, матч «Зенита» и «Ахмата» пройдет сегодня, 4 марта, в Грозном. Начало встречи в 18:00 по московскому времени.