Американская фигуристка Алиса Лю не допустила ошибок во время проката произвольной программы на тренировке на юниорском чемпионате мира в эстонском Таллине.

Во время тренировки представительница США исполнила два тройных акселя, а также четверной лутц. Кроме того, 14-летняя спортсменка минимум пять раз удачно приземлила тройной аксель в оставшееся время тренировки.

Отметим, короткую программу на юниорском чемпионате мира девушки продемонстрируют 6 марта. Старт соревнований — в 11:45 по московскому времени.

Сегодня, 4 марта, состоится короткая программа среди спортивных пар. Россию в этой дисциплине представят Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева — Валерий Колесов и Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.