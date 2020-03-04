В норвежском Драммене начался этап Кубка мира по лыжным гонкам, в рамках которого состоялась квалификация спринтерской гонки.

Первое место с лучшим результатом две минуты и 48,91 секунд занял норвежский биатлонист Йоханнес Хесфлот Клебо. Россиянин Александр Большунов, являющийся лидером общего зачета Кубка мира, оказался на третьей позиции, отстав от Клебо на 4,22 секунды.

Помимо Большунова, в четвертьфинал прошли и другие российские лыжники. Это Александр Терентьев, который стал в квалификации 11-м, Глеб Ретивых, финишировавший вслед за Терентьевым, Сергей Устюгов, ставший 17-м, и Артем Мальцев, занявший 30-ю строчку.

У женщин квалификационный раунд с результатом две минуты и 41,14 секунд выиграла словенская лыжница Катя Виснар. В четвертьфинал прошла только одна россиянка, Наталья Непряева, которая заняла 22-е место.