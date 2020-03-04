Федерация гандбола России огласила имя нового главного тренера мужской российской национальной команды.

Как сообщает пресс-служба федерации, им стал немецкий наставник Велимир Петкович. Отмечается, что специалист подписал с ФГР соглашение, рассчитанное на четыре года.

Отметим, ранее мужскую сборную России возглавлял Эдуард Кокшаров, под руководством которого наша команда заняла 22-е место на чемпионате Европы и не квалифицировалась на Олимпийские игры 2020 года в Токио. После неудовлетворительных результатов Кокшаров принял решение покинуть пост наставника по собственному желанию.

Первыми матчами сборной России под руководством Петковича станут две встречи на первом отборочном этапе против сборной Турции. Ранее немецкий тренер работал в клубах Германии и Австрии. Под его руководством немецкий клуб «Фюксе Берлин» в 2018 году выиграл Кубок ЕГФ.