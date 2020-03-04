В Грозном в рамках четвертьфинала Кубка России стартовал матч между местным «Ахматом» и петербургским «Зенитом».

Встреча, которая проходит на стадионе «Ахмат Арена», началась в 18:00 по московскому времени. Со стартовым составом сине-бело-голубых можно ознакомиться здесь.

Отметим, главным судьей игры назначен Николай Волошин. Также на матче будет работать бригада арбитров VAR, главный видеоарбитр — Сергей Карасев (Москва), его помощник – Игорь Демешко (Химки).

Последний раз команды встречались в шестом туре РПЛ. Матч, закончившийся вничью, оказался очень скандальным. Судейством был недоволен даже всегда уравновешенный тренер Сергей Семак, назвавший в итоге арбитров козлами и дисквалифицированный за это на два матча.