Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал состоявшееся заседание правления Российского футбольного союза.

«Новый контракт не обсуждали, только подготовку к Евро», — сказал Черчесов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее Министерстве спорта России утвердили внешний вид билетов на матчи финальной части чемпионата Европы 2020 года в Петербурге.

Напомним, чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга, Евро-2020 примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.

Ранее вице-президент УЕФА Мишель Ува рассказал, что европейские турниры, в том числе чемпионат Евро 2020 года, могут быть прерваны, перенесены или отменены, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться.