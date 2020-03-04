Фанат петербургского «Зенита» Николай Зубанов приговорен к аресту на семь суток за проникновение на гостевую трибуну «Газпром Арены» и попытку сорвать баннер у фанатов «Локомотива» во время матча 20-го тура Тинькофф РПЛ.

Кроме того, болельщика оштрафовали на 12 тысяч рублей и запретили ему посещать матчи в течение одного года. Зубанов был осужден по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, суд назначил наказание в виде административного ареста на срок семь суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок один год.

Зубанов в ходе судебного разбирательства заявил, что не хватал болельщика железнодорожников за ногу, а баннер решил сорвать, потому что фанаты соперника выкрикивали оскорбительные слова в адрес сине-бело-голубых.