Тренерские штабы московских «Спартака» и ЦСКА назвали составы команд на матч четвертьфинала Кубка России.
«Спартак»: Александр Максименко, Самюэль Жиго, Лукас Айртон, Зелимхан Бакаев, Георгий Джикия, Эсекьель Понсе, Илья Кутепов, Алекс Крал, Роман Зобнин, Александр Соболев, Николай Рассказов.
Запасные: Артем Ребров, Тимур Акмурзин, Аяз Гулиев, Гус Тиль, Резуиан Мирзов, Йордан Ларссон, Лоренцо Мельгарехо, Андрей Ещенко, Павел Маслов, Илья Гапонов, Дмитрий Маркитесов.
ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Виктор Васин, Вадим Карпов, Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Ильзат Ахметов, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Федор Чалов.
Запасные: Илья Помазун, Владислав Тороп, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Хердур Магнуссон, Седрик Гогуа, Яка Бийол, Георгий Щенников, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Илья Шкурин.
Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.
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