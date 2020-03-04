Российский фигурист Андрей Мозалев занял второе место в короткой программе среди юношей на чемпионате мира среди юниоров в эстонском Таллине.

Мозалев заработал от судей 84,31 балла за свой прокат и на 1,51 балла отстал от победителя короткой программы, японского фигуристка Юмы Кагиямы. Третью строчку занял представитель США Эндрю Торгашев, который набрал 81,50 баллов.

Россиянин Илья Яблоков занял седьмое место, получив от судей 77,53 балла, а Петр Гуменник стал девятым с 76,07 баллами.

Отметим, произвольную программу юноши продемонстрируют 6 марта. Начнутся соревнования в 19:15 по московскому времени.

Сегодня, 4 марта, также состоятся короткие программы среди спортивных пар. Россию в этой дисциплине представят Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева — Валерий Колесов и Юлия Артемьева — Михаил Назарычев