Российская фигуристка Камила Валиева упала во время проката произвольной программы на тренировке на юниорском чемпионате мира в эстонском Таллине.

Во время тренировки Валиева удачно исполнила каскад из двух четверных тулупов, но затем упала на том же четверном.

Отметим, короткую программу на юниорском чемпионате мира девушки продемонстрируют 6 марта. Старт соревнований — в 11:45 по московскому времени.

Ранее стало известно, что российский фигурист Андрей Мозалев занял второе место в короткой программе среди юношей на чемпионате мира среди юниоров в эстонском Таллине.

Сегодня, 4 марта, состоится короткая программа среди спортивных пар. Россию в этой дисциплине представят Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева — Валерий Колесов и Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.