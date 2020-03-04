Шведская лыжница Юнна Сундлинг одержала победу в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в норвежском Коннеруде.

Шведка финишировала за две минуты и 38,4 секунды. Второе место заняла представительница Швейцарии Надин Фандрих, которая отстала от Сундлинг на 24 секунды. Третью строчку заняла соотечественница Сундлинг Линн Сван, она показала время на 39 секунд больше, чем лидер гонки.

Отметим, российская лыжница Наталья Непряева выбыла в четвертьфинале спринта. Ранее она стала единственной россиянкой, которая смогла пробиться в этот этап — в квалификации Непряева заняла 22-е место. Победу в квалификационном раунде с результатом две минуты и 41,14 секунд выиграла словенская лыжница Катя Виснар.