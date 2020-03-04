В норвежском Коннеруде проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам, в рамках которого состоялся финал спринтерской гонки.

Первое место с лучшим результатом две минуты и 57,65 секунд занял норвежский биатлонист Йоханнес Хесфлот Клебо. Россиянин Александр Большунов, являющийся лидером общего зачета Кубка мира, оказался на пятой позиции, отстав от Клебо на 1,92 секунды.

Вторую строчку занял соотечественник Клебо Ховард Сулос Таугбель, который показал время больше на 0,65 секунды, а третьим стал еще один норвежец, Эйрик Брансдал, его результат на 0,69 секунды хуже, чем у лидера.

Отметим, россиянин Глеб Ретивых стал седьмым, Александр Терентьев финишировал вслед за ним.

Напомним, в квалификации к гонке Большунов занял третье место, победителем также стал Клебо.