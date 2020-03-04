Российский футбольный союз в марте собирается заключить новое соглашение с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Об этом заявил глава организации Александр Дюков.

По словам Дюкова, сегодня обсуждалась подготовка национальной сборной.

«В марте планируем подписать новый контракт с главным тренером», — добавил Дюков, слова которого првиодит Sport24.

Напомним, в январе Черчесов заявил, что после выхода сборной России на чемпионат Европы его контракт с РФС автоматически продлен до лета 2022 года. Он добавил, что единственный нюанс состоит в том, что на этот раз ЧМ будет проходить в декабре, поэтому соглашение нужно продлить на полгода.

Сегодня, 4 марта, Станислав Черчесов также прокомментировал состоявшееся заседание правления Российского футбольного союза и свой контракт.