В Грозном в рамках четвертьфинала Кубка России завершилось основное время матча между местным «Ахматом» и петербургским «Зенитом». За 90 минут встречи команды не смогли выявить победителя.

В составе грозненцев на 59-й минуте открыл счет с пенальти Одисе Роши, у сине-бело-голубых на 78-й минуте отличился Эмилиано Ригони с передачи Юрия Жиркова.

Отметим, встреча, которая проходит на стадионе «Ахмат Арена», началась в 18:00 по московскому времени. Со стартовым составом сине-бело-голубых можно ознакомиться здесь.

Главным судьей игры работает Николай Волошин. Также на матче будет работать бригада арбитров VAR, главный видеоарбитр — Сергей Карасев (Москва), его помощник – Игорь Демешко (Химки).

Последний раз команды встречались в шестом туре РПЛ. Матч, закончившийся вничью, оказался очень скандальным. Судейством был недоволен даже всегда уравновешенный тренер Сергей Семак, назвавший в итоге арбитров козлами и дисквалифицированный за это на два матча.