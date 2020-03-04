«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в овертайме и удвоила счет в серии

Во втором четвертьфинальном матче плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина екатеринбургский «Автомобилист» дома потерпел поражение в овертайме от новосибирской «Сибири» со счетом 0:1.

В составе гостей единственный гол на четвертой минуте второго овертайма забил Микаэль Руохамаа с передачи Юусо Пуустинена.

В первом матче серии «Сибирь» обыграла «Автомобилист» со счетом 2:0. Счет в серии стал 2-0 в пользу новосибирцев.

Следующие две встречи соперники проведут в Новосибирске, где сыграют 6-го и 8-го числа. Затем команды вернутся в Екатеринбург и проведут матч 10 марта.