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  • 21:12,  4 марта 2020
Хоккей
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«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в овертайме и удвоила счет в серии

&#171;Сибирь&#187; обыграла &#171;Автомобилист&#187; в овертайме и удвоила счет в серии
Егор Миловзоров. Фото: ХК "Сибирь"

Во втором четвертьфинальном матче плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина екатеринбургский «Автомобилист» дома потерпел поражение в овертайме от новосибирской «Сибири» со счетом 0:1.

В составе гостей единственный гол на четвертой минуте второго овертайма забил Микаэль Руохамаа с передачи Юусо Пуустинена.

В первом матче серии «Сибирь» обыграла «Автомобилист» со счетом 2:0. Счет в серии стал 2-0 в пользу новосибирцев.

Следующие две встречи соперники проведут в Новосибирске, где сыграют 6-го и 8-го числа. Затем команды вернутся в Екатеринбург и проведут матч 10 марта.

Напомним, возглавляемый Андреем Мартемьяновым «Автомобилист» занял в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги четвертое место с 78 очками после 62 матчей. «Сибирь» под руководством Николая Заварухина финишировала в регулярном чемпионате на пятой позиции, набрав 74 балла.

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