В четвертьфинальном матче Кубка России грозненский «Ахмат» дома потерпел поражение от петербургского «Зенита» со счетом 1:2

В составе грозненцев на 59-й минуте открыл счет с пенальти Одисе Роши, у сине-бело-голубых на 78-й минуте отличился Эмилиано Ригони с передачи Юрия Жиркова, а победный гол в дополнительное время забил Юрий Жирков, сделав это на 97-й минуте.

Главным судьей встречи работал Николай Волошин. Также на матче работала бригада арбитров VAR, главный видеоарбитр — Сергей Карасев (Москва), его помощник – Игорь Демешко (Химки).

В полуфинале Кубка России команда Сергея Семака встретится с победителем четвертьфинала между московскими «Спартаком» и ЦСКА, которые начали свой матч немного позже.