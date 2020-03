View this post on Instagram

Болельщики Ахмата рванули к гостевому сектору. Но драки как таковой, кажется, не было. Сейчас всё спокойно уже. Началось из-за того, что фанаты Зенита разделись по торсу. А «здесь так не принято» (с) #Зенит #АхматЗенит #РПЛ #КубокРоссии #СБГ