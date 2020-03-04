Матч четвертьфинала Кубка России между «Ахматом» и петербургским «Зенитом» в Грозном приостановили в конце второго тайма из-за стычки болельщиков.

Болельщики сине-бело-голубых на гостевом секторе скандировали кричалки, оголив торс, и это вызвало недовольство грозненских фанатов, которые направились к поклонникам «Зенита», чтобы им об этом сообщить.

Конфликт был улажен после того, как фанатов пошли успокаивать футболисты обеих команд. Через несколько минут игру продолжили.

Отметим, основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время «Зенит» забил второй гол усилиями Юрия Жиркова и одержал победу. Первый мяч команды Семака забил Эмилиано Ригони, у «Ахмата» отличился Одисе Роши с пенальти.

В полуфинале Кубка России команда Сергея Семака встретится с победителем четвертьфинала между московскими «Спартаком» и ЦСКА, которые начали свой матч немного позже.