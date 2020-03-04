Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что чемпионат мира 2020 года может пройти в России.

По словам Фазеля, через две недели швейцарское правительство решит, можно ли играть со зрителями. Он отметил, нужно подождать до 15 марта, после чего состоится совет ИИХФ, на котором будет обсуждение будущего чемпионата мира. Фазель добавил, может произойти так, что две или три сборные не смогут приехать.

«Перенести чемпионат мира будет очень сложно, но, вероятно, будет возможность перенести его в Сочи, также есть вариант с Белоруссией. Мы обсуждали с ФХР, можем ли мы провести в чемпионат в Сочи, но я вам не могу ничего сказать до 15 марта», — сказал Фазель, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, чемпионат мира в Швейцарии должен пройти с 8 по 24 мая.

Ранее из-за коронавируса отменили и перенесли уже множество спортивных мероприятий.