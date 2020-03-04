Форвард петербургского «Зенита» Матеуш Понитка поделился ожиданиями от матча против «Жальгириса».

По словам Понитки, «Зенит» совсем недавно играл против ЦСКА, но в команде никто не думает об усталости, потому что все привыкли к графику Евролиги. Поляк отметил, в Москве петербуржцы смотрелись лучше, чем в последних матчах, команда прогрессирует. Понитка считает, что против «Жальгириса» «Зениту» просто нужно продолжать придерживаться тренерского плана.

«Тем более, мы играем на своем паркете, и значит, что должны показывать еще более высокий уровень игры, уровень энергии и уровень самоотдачи», – сказал Понитка, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».