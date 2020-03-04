Российский фигурист Петр Гуменник поделился мнением о своем выступлении в короткой программе на юниорском чемпионате мира в Таллине.

По мнению Гуменника, он ошибся на тройном акселе, потому что нервничал. Фигурист отметил, обычно он исполняет этот прыжок на автомате, однако при волнении он пытается контролировать каждое движение.

«В произвольной собираюсь сделать два четверных и тройной аксель, как и планировал», – сказал Гуменник, слова которого приводит Golden Skate.

Напомним, Петр Гуменник стал девятым с 76,07 баллами. Первое место занял японский фигурист Юма Кагияма, а лучшим среди россиян стал Андрей Мозалев, занявший вторую строчку. Мозалев заработал от судей 84,31 балла за свой прокат и на 1,51 балла отстал от победителя.