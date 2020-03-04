Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о ситуации с конфликтом фанатов сине-бело-голубых и «Ахмата» на игре в Грозном.

По словам Медведева, в ситуации с болельщиками он хочет отдать должное службе безопасности «Ахмат Арены», которая оперативно вмешалась и не допустила продолжения конфликта, вызванного тем, что часть фанатов «Зенита» оголили, как выразился Медведев, «свои мощные торсы». Гендиректор «Зенита» подчеркнул, что в Чечне такой традиции нет, и она даже исключена. Он считает, что надо изучать и уважать традиции принимающей стороны.

«Но и нашим болельщикам тоже нужно отдать должное. Когда им сделали замечание и попросили одеться, они быстро это сделали. Кто-то из игроков «Ахмата» пошел в эту гущу и попросил болельщиков успокоиться. Это тоже помогло, болельщики разошлись и вернулись на свои места», — сказал Медведев, слова которого приводит Sport24.

Напомним, матч четвертьфинала Кубка России между «Ахматом» и петербургским «Зенитом» в Грозном приостановили в конце второго тайма из-за стычки болельщиков.

Отметим, основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время «Зенит» забил второй гол усилиями Юрия Жиркова и одержал победу. Первый мяч команды Семака забил Эмилиано Ригони, у «Ахмата» отличился Одисе Роши с пенальти.