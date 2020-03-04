В четвертьфинальном матче Кубка России московский «Спартак» в дополнительное время одержал победу над ЦСКА со счетом 3:2.

В основное время составе красно-белых отличились Зелимхан Бакаев на 4-й минуте и Эсекьель Понсе с передачи Александра Соболева на 14-й минуте.

У армейцев по мячу забили Игорь Дивеев с передачи Константина Кучаева на 17-й минуте и Ильзат Ахметов на добавленной к первому тайму минуте.

Победный гол на 17-й минуте дополнительного времени забил Йордан Ларссон.

Отметим, на 14-й минуте экстра-тайма за вторую желтую карточку судья удалил Эсекьеля Понсе.

В полуфинале команда Доменико Тедеско сыграет против петербургского «Зенита», который ранее также в дополнительное время победил грозненский «Ахмат» (2:1).