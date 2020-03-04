Полузащитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о победе над «Ахматом» в Кубке России.

По словам Жиркова, в Грозном всегда непросто играть, а в последние минуты встречи было очень опасно у ворот сине-бело-голубых. Он отметил, что после второго гола было много моментов, чтобы забить еще, но реализация подвела.

«Что касается стычки болельщиков, я думаю, там все было под контролем у правоохранительных органов», — сказал Жирков, слова которого приводит Sport24.

Напомним, матч четвертьфинала Кубка России между «Ахматом» и петербургским «Зенитом» в Грозном приостановили в конце второго тайма из-за стычки болельщиков.

Отметим, основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время «Зенит» забил второй гол усилиями Юрия Жиркова и одержал победу. Первый мяч команды Семака забил Эмилиано Ригони, у «Ахмата» отличился Одисе Роши с пенальти.