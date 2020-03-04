Болельщиков московского «Спартака» не пускали на домашний стадион красно-белых «Открытие Арена» перед и во время матча четвертьфинала Кубка России с ЦСКА.

Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Василий Конов, его подписчики присылали ему фотографии из очереди на стадион — к тому моменту команда Доменико Тедеско уже открыла счет.

Напомним, в четвертьфинальном матче Кубка России московский «Спартак» в дополнительное время одержал победу над ЦСКА со счетом 3:2. В основное время составе красно-белых отличились Зелимхан Бакаев на 4-й минуте и Эсекьель Понсе с передачи Александра Соболева на 14-й минуте. У армейцев по мячу забили Игорь Дивеев с передачи Константина Кучаева на 17-й минуте и Ильзат Ахметов на добавленной к первому тайму минуте. Победный гол на 17-й минуте дополнительного времени забил Йордан Ларссон.