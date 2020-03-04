Во втором четвертьфинальном матче плей-офф Западной конференции Кубка Гагарина московское «Динамо» дома одержало победу над соседями из «Спартака» со счетом 4:3.

В составе бело-голубых дубль оформил Вадим Шипачев, который отличился в большинстве на 28-й и 57-й минутах, во втором случае ему ассистировал Юусо Хиетанен. Еще по шайбе забросили Андре Петерссон на 59-й минуте с передач Михала Чайковски и Дмитрия Яшкина и Михаил Григорьевс передачи Егора Зайцева в пустые ворота на последней минуте встречи.

У красно-белых отличились Патрик Херсли с передач Александра Хохлачева и Федора Малыхина на 41-й минуте и Робин Ганзл в большинстве с передачи Каспарса Даугавиньша за шесть секунд до финальной сирены.

В первом матче «Динамо» разгромило «Спартак» со счетом 5:1, счет в серии — 2-0.

После этой встречи соперники переместятся в «ЦСКА Арену», где сыграют 6-го и 8-го числа, затем вернутся в «ВТБ Арену» и встретятся там 10 марта.