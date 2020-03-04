Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли первое место в короткой программе среди спортивных пар на юниорском чемпионате мира в эстонском Таллине.

Фигуристы получили от судей 73,71 балла за свой прокат. Второе и третье места также заняли российские пары. На второй позиции пара Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, набравшие 70,44 балла по итогам короткой программы, а третьими стали Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, у них в активе 70,26 баллов.

Их ближайшие преследователи — немцы Анника Хоке и Роберт Кункель (63,57).

Отметим, произвольная программа у спортивных пар состоится завтра, 5 марта. Фигуристы выйдут на лед в Таллине в 19:30 по московскому времени. Кроме того, 5 марта также пройдут соревнования в танцах на льду: в 14:15 танцевальные пары представят ритм-танец.